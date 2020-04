Μπόρις Τζόνσον: Το ξεχωριστό ευχαριστώ στους δύο νοσηλευτές που στάθηκαν στο πλευρό του στην Εντατική

Ένα μεγάλο ευχαριστώ είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο προσωπικό του νοσοκομείου St Thomas, έπειτα από επταήμερη νοσηλεία και στην Εντατική, καθώς δίνει μάχη με τον κορονοϊό.

Ο Τζόνσον ευχαρίστησε με ένα συγκινησιακά φορτισμένο μήνυμα τους γιατρούς στο νοσοκομείο, λέγοντας πως του έσωσαν τη ζωή, και πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει κι αλλιώς. «Το ΕΣΥ μου έσωσε τη ζωή, χωρίς αμφιβολία».

Δύο νοσηλευτές ωστόσο ήταν εκείνοι που έμειναν στο πλευρό του τις κρίσιμες ώρες: Η 35χρονη Jenny McGee από τη Νέα Ζηλανδία και ο 29χρονος Luis Pitarma από την Πορτογαλία πρόσεχαν τον Βρετανό πρωθυπουργό στην Εντατική, χορηγώντας του οξυγόνο.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

