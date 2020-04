Δημοσιογράφος ετοίμαζε βίντεο από το σπίτι της και τη διέκοψε ο ημίγυμνος μπαμπάς της

Είναι πολλά τα απρόοπτα που επιφυλάσσει η δουλειά από το σπίτι, κι αυτό το έμαθε από πρώτο χέρι η δημοσιογράφος Jessica Lang από το δίκτυο SNN της Φλόριντα, στις ΗΠΑ.

Η ρεπόρτερ έπρεπε να ετοιμάσει ένα βίντεο από το σπίτι της και έβαλε τη μητέρα της να τη βιντεοσκοπεί. Αλλά την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ της, η κάμερα κατέγραψε εκτός από τη δημοσιογράφο και τον πατέρα της, ο οποίος έκανε, ημίγυμνος, ένα απροσδόκητο guest.

«Δουλέψτε από το σπίτι, μας έλεγαν, θα είναι ωραία, μας έλεγαν» αστειεύτηκε η δημοσιογράφος «ξεμπροστιάζοντας» τον πατέρα της στο Twitter.

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5

— Jessica Lang (@jessdlang) March 28, 2020