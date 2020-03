Ήθελε να φτιάξει μια συσκευή προστασίας από τον κορονοϊό και κατέληξε στο νοσοκομείο με μαγνήτες μέσα στη μύτη του

Να κατασκευάσει μία συσκευή που θα προστάτευε τους ανθρώπους από το να κολλήσουν τον κορονοϊό ήθελε ένας Αυστραλός αστροφυσικός, ωστόσο κατέληξε στο νοσοκομείο με μαγνήτες κολλημένους στη μύτη του.

Ο Δρ Daniel Reardon, όπως γράφει το BBC, σχεδίαζε να φτιάξει ένα κολιέ που θα «αντιδρούσε» κάθε φορά που τα χέρια εκείνου που το φοράει θα πλησίαζαν το πρόσωπό του.

Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδίαζε. «Η εφεύρεσή μου είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, βούιζε ασταμάτητα μέχρι που πλησίαζε κάποιος μαγνήτης» περιγράφει.

«Αρχικά γέλασα και τα παράτησα προσωρινά. Στη συνέχεια άρχισα να τοποθετώ απερίσκεπτα μαγνήτες στο πρόσωπό μου. Πρώτα στους λοβούς των αυτιών μου, μετά στο ρουθούνι μου- σαν μαγνητικό piercing. Το πρόβλημα προέκυψε όταν έβαλα μαγνήτες στο άλλο μου ρουθούνι. Τότε οι μαγνήτες κόλλησαν μεταξύ τους με ενδιάμεσο το διάφραγμά μου».

Παρέμεινε ωστόσο ήρεμος.

