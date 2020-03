Κορονοϊός Βρετανία: Ανακοινώνεται σήμερα οικονομικό πακέτο για τις επιχειρήσεις

Σημαντικό οικονομικό πακέτο για τις εταιρείες που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Ρίσι Σουνάκ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Twitter, ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας «Daily Mail».

Ο Σουνάκ, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, αναμένεται ότι θα ανακοινώσει το οικονομικό πακέτο σε κοινή συνέντευξη Τύπου παρουσία και του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με την ανάρτηση στο Twitter στην οποία ο δημοσιογράφος επικαλείται πηγές στην κυβέρνηση.

Chancellor to attend tomorrow's coronavirus press conference alongside the PM. Sources saying he will unveil a 'significant financial package' to help firms facing ruin

— Jason Groves (@JasonGroves1) March 16, 2020