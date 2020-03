Νέα πυραυλική επίθεση του Ισραήλ στη Συρία

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν ισραηλινούς πυραύλους σε περιοχές της νότιας και της κεντρικής Συρίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

«Η αντιαεροπορική άμυνά μας αντιμετώπισε ισραηλινή επίθεση με πυραύλους στο νοτιοδυτικό τμήμα της επαρχίας Κουνέιτρα», στη νότια Συρία, καθώς και στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε το πρακτορείο, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους στόχους.

«Στις 00:30 της Πέμπτης η αντιαεροπορική άμυνά μας παρακολούθησε ισραηλινά αεροσκάφη κινούμενα από τη βόρεια κατεχόμενη Παλαιστίνη προς τη Σάιντα και πολλοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από τον εναέριο χώρο του Λιβάνου προς την κεντρική περιοχή» της Συρίας, δήλωσε πηγή προσκείμενη στον συριακό στρατό. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η επαρχία Κουνέιτρα γειτονεύει με τα Υψίπεδα του Γκολάν, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων του στρατού του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και δυνάμεων του Ιράν και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, συμμάχων της Δαμασκού και ορκισμένων εχθρών του εβραϊκού κράτους.

Στα μέσα του Φεβρουαρίου, βομβαρδισμοί που αποδόθηκαν στην πολεμική αεροπορία του Ισραήλ είχαν συνέπεια να σκοτωθούν επτά Σύροι και Ιρανοί στον «τομέα του αεροδρομίου της Δαμασκού», ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τα θύματα ήταν τρεις σύροι στρατιωτικοί και τέσσερα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, κατά την ίδια πηγή.

