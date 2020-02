Ηθοποιός που έχει σχέση με Γερουσιαστή αποκάλυψε ότι είναι bisexual

Έντονη φημολογία είχε ξεκινήσει πριν από περίπου δυο χρόνια για τον σεξουαλικό προσανατολισμό της Ροζάριο Ντόσον με αφορμή μια ανάρτηση της στο Instagram για τον εορτασμό του μήνα Pride.

Τότε, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Sin City δεν είχε κάνει κάποια δήλωση για το θέμα όμως οι φήμες είχαν φουντώσει για τα καλά.

Η Ροζάριο Ντόσον, παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Bustle» και θέλησε να εξηγήσει τι είχε συμβεί τότε ενώ ταυτόχρονα έκανε come out.

«Πριν δυο χρόνια είχα ανεβάσει στο Instagram ένα post για τον εορτασμό του μήνα Pride. Όλοι έλεγαν ότι έκανα come out. Δεν ήταν, όμως, αυτό. Δηλαδή, δεν είναι λάθος, αλλά δεν έκανα τότε come out. Εννοώ ότι το κάνω τώρα» ανέφερε στο περιοδικό η ηθοποιός με την εξωτική ομορφιά η οποία διατηρεί δεσμό με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Cory Booker από το 2018.

Σύμφωνα με τη συνέντευξη της δεν έχει κάνει ποτέ σχέση με άτομο του ίδιου φύλλου: «Δεν έχω υπάρξει σε τέτοια σχέση, άρα δεν έμοιασε ποτέ ως αυθεντικό κάλεσμα σε μένα» ανέφερε η Ροζάριο Ντόσον.