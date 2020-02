Λογαριασμοί στο Instagram διαφημίζουν δίαιτες με φωτογραφίες κοπέλας που είχε διατροφική διαταραχή

Μεγάλο μπλέξιμο προέκυψε για την Κάρα Χένρι, καθώς βλέπει σε αρκετούς λογαριασμούς στο Instagram να διαφημίζονται δίαιτες με φωτογραφίες της, χωρίς να έχει δώσει κάποια άδεια.

Σύμφωνα με το BBC, η κοπέλα είχε περάσει διατροφική διαταραχή, φτάνοντας στο σημείο να ζυγίζει 25 κιλά, με τις φωτογραφίες να δείχνουν τη βελτίωση της υγείας της, όταν έπαιρνε βάρος.

Μάλιστα, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν υπάρχει πάνω από 100 αναρτήσεις, με τις φωτογραφίες να παρουσιάζονται ως επιτυχημένη προσπάθεια απώλειας βάρους.

«Είναι εντελώς εκτός του δικού μου ελέγχου. Είναι μια φωτογραφία μου, που χρησιμοποιείται εντελώς απρεπώς. Είναι εξωφρενικό, είναι γελοίο. Κάνω συνέχεια report και ελπίζω για το καλύτερο. Πολλοί μου λένε ότι επίσης κάνουν report, παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ενέργεια από το Instagram», δήλωσε μεταξύ άλλων η κοπέλα.

Το BBC τονίζει ότι επικοινώνησε με το Instagram για κάποιο σχόλιο, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Πολλές από τις αναρτήσεις, ωστόσο, διεγράφησαν. Άλλες, όμως, υπάρχουν ακόμη κανονικότατα.

Eating disorder used to sell diets on Instagram: Kara Henry explains how Instagram accounts are using images of her eating disorder to promote weight loss. https://t.co/tax1yWT5IE pic.twitter.com/lBvNiVVDXp

— Capital Exits International Ltd (@CapitalExits) February 1, 2020