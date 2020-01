Διασώθηκε πλήρωμα παναμέζικου δεξαμενόπλοιου στον Περσικό Κόλπο

Το πλήρωμα ενός παναμέζικου δεξαμενόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο κατάστρωμα, διασώθηκε αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ έπλεε στον Περσικό Κόλπου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, επικαλούμενο μια ανακοίνωση της κρατικής αρχής χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών (FTA).

Ένας αξιωματούχος στο εθνικό συμβούλιο μέσων ενημέρωσης, επικαλούμενος τη FTA δήλωσε λίγο νωρίτερα πως οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων «εργάζονται για να κατασβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε πάνω σε ένα δεξαμενόπλοιο, 21 ναυτικά μίλια από την ακτή της Σάρτζα, αφού έλαβαν ένα σήμα κινδύνου. Μια προσήκουσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με τη FTA, το δεξαμενόπλοιο δεν μετέφερε πετρέλαιο και οι αρχικές ενδείξεις υποδεικνύουν πως η πυρκαγιά προκλήθηκε έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.

Ο οργανισμός Maritime Trade Operations (UKMTO), που ανήκει στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό και συντονίζει την κίνηση των πλοίων στον Κόλπο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι έλαβε αναφορές για ένα πλοίο στο οποίο έχει ξεσπάσει φωτιά βορειοδυτικά της Σάρτζα, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Federal Transport Authority – Land & Maritime (FTA) stated that the UAE authorities are working to put out a fire that broke out aboard an oil tanker 21 miles off the cost of Sharjah after receiving a distress message. A proper investigation is in progress. pic.twitter.com/HE5pEDrUyj

— Jaber Al Lamki (@jallamki) January 29, 2020