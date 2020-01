Καναδάς: Αγοράκι κάνει ποδήλατο σε πλημμυρισμένο δρόμο

Ένα μικρό αγόρι στην Οττάβα του Καναδά δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει την κακοκαιρία να του χαλάσει τη βόλτα του με το ποδήλατο.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τη βόλτα του παιδιού με το ποδήλατο σε ένα πληημυρσιμένο δρόμο.

Δείτε το βίντεο του ABC News:

ON THE MOVE: A severe winter storm hitting Ottawa, Canada, wasn't about to keep this young boy indoors, as he decided to take his bike out for a wintry, rainy ride. https://t.co/IrSw2q6pJb pic.twitter.com/7HAppCEOjo

— ABC News (@ABC) 12 Ιανουαρίου 2020