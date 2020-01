Συνετρίβη Ουκρανικό Boeing 737 στην Τεχεράνη

Ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737 με 180 επιβαίνοντες συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης εξαιτίας (σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες) τεχνικού προβλήματος, μεταδίδουν τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Το θλιβερό αυτό περιστατικό δείχνει να μην έχει σχέση με τα όσα δραματικά έχουν γίνει νωρίτερα στην περιοχή.

Λίγη ώρα μετά την είδηση της συντριβής στα social media έκαναν την εμφάνισή τους βίντεο που φέρεται να έχουν καταγράψει την στιγμή της πτώσης του αεροσκάφους.

It didn't go far. Ukrainian #Boeing737 crashes right after take off from #Tehran. Eerie to watch its final movements on Flight Radar.

#PS752 #Ukraine #Iranhttps://t.co/uTVnDi1It5 pic.twitter.com/Pc8FLAu6E8

