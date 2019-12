Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το κορίτσι που πήρε δώρο τα παπούτσια του, κοιμάται με αυτά

Μοναδικές στιγμές έζησε ένα μικρό κοριτσάκι, που υποστηρίζει φανατικά τους Μιλγουόκι Μπακς και είναι μεγάλη θαυμάστρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας αστέρας του ΝΒΑ της χάρισε τα παπούτσια του, έπειτα από τη νίκη των «ελαφιών» με 117-89 επί των Ιντιάνα Πέισερς. Το κοριτσάκι που δέχθηκε αυτό το απρόσμενο δώρο... πέταξε στα σύννεφα από τη χαρά του, κάτι που αποδεικνύει και από το γεγονός ότι κοιμάται με αυτά.

«Ο παππούς μου, μου είπε "ο Γιάννης σε ψάχνει" και τότε ήρθε και μου έδωσε τα παπούτσια του. Η καρδιά μου σταμάτησε, πάγωσα για μια στιγμή και μετά άρχισα να κλαίω από χαρά. Ήταν ένα πρόωρο δώρο Χριστουγέννων... Μετά που ήρθε και με πήρε κοντά του για να βγούμε μια φωτογραφία και νόμιζα πως ζούσα ένα όνειρο. Δεν θέλω τίποτα άλλο για τις γιορτές», είπε η μικρή Τες.

Μετά ανέφερε και πού έβαλε τα παπούτσια του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Τα έβαλα στη γωνία του κρεβατιού μου και κοιμήθηκα με αυτά», δήλωσε η 9χρονη οπαδός των Μπακς.

Ο παππούς της, Τεντ Κέλνερ, που τη συνόδευσε στο ματς, είναι μικρομέτοχος των Μπακς. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, «δεν είχα καμία ανάμειξη. Ήταν πρωτοβουλία του Γιάννη, όταν είδε την εγγονή μου στις πρώτες θέσεις. Είναι εξαιρετικό παιδί και πάντα κάνει τέτοιες εκπλήξεις στους οπαδούς. Πλέον, έχω το πιο δημοφιλές εγγόνι στο Μιλγουόκι».

Δείτε ξανά το βίντεο με την εκπληκτική σκηνή:

An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 23, 2019