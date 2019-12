ΗΠΑ: Ο Κόμεϊ παραδέχθηκε «πραγματικές παραλείψεις» στην έρευνα για τη ρωσική ανάμειξη στις προεδρικές εκλογές

Ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ παραδέχθηκε σήμερα ότι «πραγματικές παραλείψεις» διαπράχθηκαν από την ομοσπονδιακή αστυνομία στην έναρξη της έρευνας για την ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αποπέμψει τον Τζέιμς Κόμεϊ το 2017, έσπευσε να δηλώσει ότι αυτό μπορεί να του κοστίσει «πολλά χρόνια στην φυλακή».

Ο Τζέιμς Κόμεϊ υπερασπιζόταν πάντοτε το FBI απέναντι στις επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Όμως σήμερα παραδέχθηκε ότι ο Κάρτερ Πέιτζ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του επιτελείου της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016, ο οποίος κατηγορήθηκε στην έρευνα που διεξήγαγε η ομοσπονδιακή αστυνομία για την ρωσική ανάμειξη, υπήρξε αντικείμενο «άδικης μεταχείρισης».

Κατά την διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News, δήλωσε ότι η εντολή του FBI για την παρακολούθηση του Κάρτερ Πέιτζ, την οποία είχε υπογράψει ο ίδιος, περιείχε «σημαντικά σφάλματα».

«Υπήρξαν πραγματικές παραλείψεις, 17 πράγματα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις εντολές ή τουλάχιστον έπρεπε να έχουν αναφερθεί και αξιολογηθεί διαφορετικά», είπε ο Τζέιμς Κόμεϊ.

Τα σφάλματα αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην έκθεση του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου. Στην έκθεση απορρίπτεται το ενδεχόμενο πολιτικής υστεροβουλίας εκ μέρους του FBI στην έναρξη της έρευνας, αλλά επισημαίνονται «τα σφάλματα και οι παραλείψεις» που έγιναν από ορισμένους πράκτορες του FBI όταν ζήτησαν από την δικαιοσύνη το πράσινο φως για να θέσουν υπό παρακολούθησιν τον Κάρτερ Πέιτζ.

«Λοιπόν τώρα ο Κόμεϊ ομολογεί ότι είχε άδικο. Ουάου, αλλά δεν το κάνει παρά μόνο επειδή πιάστηκε στα πράσα...ποιες είναι οι συνέπειες γι΄αυτήν την παράνομη συμπεριφορά; Θα μπορούσε να είναι πολλά χρόνια στην φυλακή;», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ.

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 Δεκεμβρίου 2019