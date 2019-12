ΗΠΑ: Έγινε το πρώτο βήμα για την αποπομπή του Τραμπ

Η επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ προχώρησε στην έγκριση των δύο άρθρων, περί καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ.

Επιτροπή ενέκρινε τα δύο άρθρα με 23 ψήφους υπέρ και 17 κατά, παρά το γεγονός πως υπήρξε έντονη αντίδραση της μειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους κατηγορούν τον Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας και παρεμπόδιση του Κογκρέσου.

BREAKING: In historic votes, US House Judiciary Cmte. moves to advance 2 articles of impeachment against President Trump for full votes in the US House. https://t.co/fGXcs0KBdE

— NBC News (@NBCNews) December 13, 2019