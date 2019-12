Συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης: Στη δημοσιότητα ο χάρτης με τις θαλάσσιες ζώνες

Χάρτη με τις θαλάσσιες ζώνες, μετά το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη, δίνει σήμερα στη δημοσιότητα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών μέσω Τwitter.

Στην ανάρτηση του, ο Τσαγατάι Ερτζίγες, γενικός διευθυντής Ναυτιλίας και Αεροπορίας του τουρκικού ΥΠΕΞ, δημοσιεύει τον χάρτη με τα όρια που συμφώνησαν Άγκυρα και Τρίπολη την περασμένη εβδομάδα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Το σημείο που συμφώνησαν να κηρύξουν ΑΟΖ βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Κρήτη, όπως φαίνεται στον χάρτη.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki KS/MEB sınırları:

(A-B)2011 TC-KKTC Anlaşması

(C-D-E) ????????-???????? ana karalar arası ortay hat

(E-F)2019 ????????-????????Anlaşması

Turkey's CS/EEZ Outer Boundaries in the EastMed:

(A-B)2011 TR-TRNC Agr.

(C-D-E) Median line between ????????&???????? mainlands

(E-F)????????-????????Agreement pic.twitter.com/tSTXjucLU7

— Çağatay Erciyes ???????? (@CErciyes) December 2, 2019