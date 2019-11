Πιλότος άφησε επιβάτιδα να μπει στο πιλοτήριο και η αεροπορική τον απέκλεισε από τις πτήσεις

Η αεροπορική εταιρία Air Guilin στην αυτόνομη περιοχή Γκουανγκσί Τζουάνγκ της νότιας Κίνας απαγόρευσε διά βίου σε πιλότο της να πετά αεροσκάφη.

Ο λόγος είναι ότι εκείνος επέτρεψε σε επιβάτιδα να μπει στο πιλοτήριο εν ώρα πτήσης πριν από περίπου 10 μήνες, όπως ανακοίνωσε αργά χθες η ίδια η εταιρεία.

Την Κυριακή αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία όπου μια γυναίκα, χωρίς να φορά ειδική στολή, καθόταν στο πιλοτήριο του αεροσκάφους κάνοντας με τα δάχτυλά της το σήμα της νίκης. Τη φωτογραφία συνόδευε το σχόλιο «Χίλια ευχαριστώ στον κυβερνήτη» στα κινεζικά.

A Chinese pilot was suspended over a viral photo of a woman posing and flashing a V-sign in his cockpit during a flight https://t.co/p15CjV4kNS

— Business Insider (@businessinsider) November 5, 2019