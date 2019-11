Halloween 2019: 3χρονο κοριτσάκι μπέρδεψε τα γλυκά με... ισχυρά χάπια

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα κοριτσάκι 3 ετών στην Αυστραλία, το οποίο κατά τη διάρκεια του Halloween μπέρδεψε τα γλυκά, με πολύ ισχυρά φάρμακα.

H τρίχρονη είχε βγει μαζί με την μαμά της για το trick-ro-treating του Halloween, όπου τα παιδιά βγαίνουν μεταμφιεσμένα στους δρόμους και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι, με τον κόσμο να τους δίνει γλυκά.

Το κοριτσάκι έδειξε στη μαμά της ένα πακέτο το οποίο περιείχε ένα αντι-ψυχωτικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και της κατάθλιψης. Η μικρούλα κατάπιε ένα από αυτά τα χάπια, καθώς είχαν μπλεχτεί μαζί με τα γλυκά που είχε μαζέψει και αμέσως ξεκίνησαν να τρέμουν τα πόδια της.

Οι γείτονες κάλεσαν άμεσα το ασθενοφόρο, με το παιδάκι να μεταφέρεται στο νοσοκομείο και η κατάσταση της 3χρονης είναι σταθερή. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για το περιστατικό.

Girl, three, hospitalised after finding drugs in Halloween bucket of sweetshttps://t.co/2nQCgDJVf1 pic.twitter.com/KUfG7PLTeC

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 1, 2019