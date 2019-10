Ρεπουμπλικάνοι διέκοψαν κατάθεση σε επιτροπή που εξετάζει την παραπομπή Τραμπ

Ρεπουμπλικάνοι κοινοβουλευτικοί, εξοργισμένοι διότι θεωρούν ότι δεν τους επιτρέπεται να συμμετέχουν όσο πρέπει κατ’ αυτούς στην έρευνα των Δημοκρατικών που θα κρίνει εάν θα υπάρξει παραπομπή στη δικαιοσύνη και πιθανόν καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ, καθυστέρησαν χθες Τετάρτη την κατάθεση μιας μάρτυρα σε επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, μια ακρόαση κεκλεισμένων των θυρών, προκαλώντας — πράγμα σπάνιο — χάος στον λόφο του Καπιτωλίου.

Πάνω από είκοσι βουλευτές εισέβαλαν στη φυλασσόμενη αίθουσα, καθυστερώντας την κατάθεση στελέχους του Πενταγώνου εντός των ορίων της έρευνας των Δημοκρατικών που ενδέχεται να αποβεί στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Τραμπ, το πολυσυζητημένο impeachment.

Παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Ρεπουμπλικάνοι παρεισέφρησαν στον χώρο έχοντας μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα. Ορισμένοι μάλιστα έκαναν αναρτήσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter μέσα από την φυλασσόμενη αίθουσα αυτή, ή SCIF, στην αργκό του Κογκρέσου.

«Οδήγησα 30 συναδέλφους μου μέσα στην SCIF όπου ο Άνταμ Σιφ [σ.σ. ο Δημοκρατικός πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες Πληροφοριών] έπαιρνε μυστικά καταθέσεις για την παραπομπή», ανέφερε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο σε πολεμικό τόνο ο βουλευτής της Πολιτείας της Φλόριντας Ματ Γκετζ, πιστός υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ.

Ο Σιφ, ο οποίος διευθύνει de facto την έρευνα σε βάρος του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, αναγκάστηκε να καλέσει τον επικεφαλής της φρουράς της Βουλής, κατέγραψε η εφημερίδα The Washington Post.

Σύμφωνα με την ηχητική καταγραφή που έκανε ένας δεύτερος Ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ο Άλεξ Μούνι, ο Σιφ αποχώρησε από την αίθουσα επειδή «αρνήθηκε η ακρόαση να γίνει με διαφανή τρόπο».

WATCH: here's the video of when 2 dozen GOP members, led by @mattgaetz entered the secure hearing room (SCIF) to interrupt witness testimony in the #ImpeachmentInquiry as they demand access, despite not being committee members. They're complaining it's a "Soviet-style process". pic.twitter.com/8KddYz3r9D

— Scott Thuman (@ScottThuman) 23 Οκτωβρίου 2019