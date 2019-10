Τραμπ: Ο Ερντογάν μου είπε ότι χώρες της ΕΕ θα «πάρουν πίσω» Τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον διαβεβαίωσε, σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που είχαν, ότι είναι αποφασισμένος προκειμένου να εφαρμοστεί η εκεχειρία στη Συρία.

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Ερντογάν. Θέλει πραγματικά να λειτουργήσει η κατάπαυση του πυρός ή η εκεχειρία» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ένα μήνυμα στο Twitter. «Οι Κούρδοι το θέλουν επίσης» συμπλήρωσε.

Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t.....

