Νόμπελ Ειρήνης 2019: Μεγάλος νικητής ο Αμπίι Αχμέντ

Ο Αιθίοπας πρωθυπουργός Αμπίι Αχμέντ είναι ο μεγάλος νικητής του Νόμπελ Ειρήνης 2019 «για τις προσπάθειές του να επιτύχει ειρήνη και διεθνή συνεργασία και ιδιαίτερα για την αποφασιστική πρωτοβουλία του να επιλύσει τη μεθοριακή σύγκρουση με τη γειτονική Ερυθραία».

Η Αιθιοπία και η Ερυθραία, μακρόχρονοι εχθροί που ενεπλάκησαν σε συνοριακό πόλεμο το 1998-2000, αποκατέστησαν τις σχέσεις τους τον Ιούλιο του 2018 έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο εννέα εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου 900.000 δολάρια), θα απονεμηθεί στο Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου.

Όπως εξηγεί η Ακαδημία, το βραβείο αναγνωρίζει επίσης όλους όσοι εργάζονται για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στην Αιθιοπία και τις περιοχές της Ανατολικής και της Βορειοανατολικής Αφρικής.

Όταν ο Αμπίι Αχμέντ έγινε πρωθυπουργός, τον Απρίλιο του 2018, ξεκαθάρισε πως ήθελε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με την Ερυθραία. Σε στενή συνεργασία με τον πρόεδρο της Ερυθραίας Isaias Afwerki, ο Αχμέντ χάραξε τις βασικές αρχές ειρηνευτικής συμφωνίας για να τερματίσει τον διακανονισμό «ούτε ειρήνη, ούτε πόλεμος» ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτές οι αρχές διατρανώθηκαν στις διακηρύξεις που υπέγραψαν τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο οι δύο ηγέτες στην Ασμάρα και την Τζέντα. Σημαντικό ρόλο για την άρση του αδιεξόδου έπαιξε η άνευ όρων βούληση του Αχμέντ να αποδεχθεί τη διαιτητική απόφαση διεθνούς συνοριακής επιτροπής του 2002.

Η ειρήνη, συνεχίζει η Ακαδημία, δεν προέκυψε από της ενέργειας μίας μόνο πλευράς. Όταν ο Αμπίι άπλωσε το χέρι, ο πρόεδρος Afwerki το πήρε, και βοήθησε να πάρει μορφή η ειρηνευτική διαδικασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ακαδημία εκφράζει την ελπίδα η ειρηνευτική συμφωνία να βοηθήσει στη θετική αλλαγή συνολικά για τους λαούς της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας,

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 Οκτωβρίου 2019