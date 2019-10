Washington Post: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «καλός» με την Τουρκία

Ο πρώτος άνθρωπος που υπονόησε- ή μάλλον μίλησε ευθέως- για σύγκρουση συμφερόντων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Τουρκία και τον Ταγίπ Ερντογάν ήταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Washington Post, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει «έχω μία μικρή σύγκρουση συμφερόντων γιατί έχω ένα σημαντικό, σημαντικό κτίριο στην Κωνσταντινούπολη και πρόκειται για μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση» είχε δηλώσει ο ίδιος ο Τραμπ στον Στίβεν Μπάνον τον Δεκέμβριο του 2015. «Είναι οι Πύργοι Τραμπ και είναι δύο πύργοι αντί για έναν, όχι ένας, όπως συνήθως, αλλά δύο»

«Γνώρισα την Τουρκία πολύ καλά και είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι» συνέχισε ο Τραμπ. «Έχουν έναν ισχυρό ηγέτη και τώρα ο ισχυρός ηγέτης πολεμά λίγο πολύ με τον Πούτιν, αν κοιτάξεις τι γίνεται, γίνονται πολλά και υπάρχει πολύ άγχος και πολλή αγωνία εκεί». Αργότερα ο Μπάνον τον ρώτησε ευθέως για το πως θα καθησυχάσει τις ανησυχίες για την σύγκρουση συμφερόντων.

«Ε, βλέπεις, αυτός ο τύπος έχει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο» ρώτησε ο Μπάνον, θέτοντας την ερώτηση που θα έθετε ένας ψηφοφόρος για τον Αμερικανό πρόεδρο. «Πώς μπορώ να ξέρω ότι πρόκειται να αντισταθεί στην Τουρκία;» συμπλήρωσε

Η εύκολη απάντηση, η απάντηση που μπορεί να είχε δώσει οποιοσδήποτε προηγούμενος πρόεδρος, ήταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποχωρούσε από τις επενδύσεις του στην Τουρκία πριν αναλάβει το αξίωμα του προέδρου. Αντ 'αυτού, ο Τραμπ έδωσε άλλη μία αόριστη απάντηση, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι «θα έπρεπε να μπορούσαμε να κερδίσουμε εύκολα αλλά δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη σωστή στρατιωτική διαδικασία σκέψης».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε πίσω φυσικά. Οι Πύργοι Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη είναι ακόμα μέρος των επιχειρήσεών του και του αποφέρουν κέρδος. Όταν μάλιστα είχαν εγκαινιαστεί το 2012, στην Τουρκία είχαν ταξιδέψει και ο Ντόναλντ Τραμπ και η κόρη του Ιβάνκα, η οποία είχε ευχαριστήσει δημοσίως τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για την παρουσία του.

Thank you Prime Minister Erdogan for joining us yesterday to celebrate the launch of #TrumpTowers Istanbul!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 20, 2012