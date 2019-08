Φωτιές στον Αμαζόνιο: Η Βραζιλία λέει «ναι» στη βοήθεια, υπό όρους

Ανοιχτή δήλωσε εντέλει χθες η Βραζιλία στην προσφορά οικονομικής βοήθειας «από ξένους οργανισμούς και ακόμη και χώρες» για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές που καταστρέφουν το τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Έβαλε όμως έναν όρο: ότι αυτή θα ελέγχει τα κεφάλαια, μία ημέρα μετά την απόρριψη της προσφοράς που έκανε η G7.

«Το σημαντικό είναι πως, αφού τα χρήματα αυτά εισέλθουν στη Βραζιλία (...) την ευθύνη για τη διαχείρισή τους θα την έχουμε εμείς», είπε εκπρόσωπος της προεδρίας της λατινοαμερικάνικης χώρας, μία ημέρα αφότου η Ομάδα των Επτά προσφέρθηκε να διαθέσει άμεσα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Η στροφή 180 μοιρών που έκανε η κυβέρνηση υπό τον ακροδεξιό πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου καταγράφηκε καθώς οι πυρκαγιές στο τροπικό δάσος που αποκαλείται «οι πνεύμονες του πλανήτη» συνεχίζουν να προκαλούν διεθνή κατακραυγή και απειλούν τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Mercosur, την οποία τα δύο μέρη διαπραγματεύονταν επί είκοσι χρόνια.

Ο Μπολσονάρου απαίτησε το πρωί χθες Τρίτη για να δεχθεί τη βοήθεια της G7 να του ζητήσει συγγνώμη ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, να «αποσύρει τις προσβολές» του, όπως το έθεσε, συνεχίζοντας την πολεμική στις διμερείς σχέσεις.

Ο Μακρόν, ο οικοδεσπότης της συνόδου κορυφής της G7 στο Μπιαρίτς, κατηγόρησε τον Μπολσονάρου πως είπε «ψέματα» όσον αφορά τις δεσμεύσεις του για το περιβάλλον. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είπε πως πέραν του ότι ο γάλλος ομόλογός του τον χαρακτήρισε «ψεύτη», υποστήριξε, «σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ότι η εθνική κυριαρχία μας στην Αμαζονία είναι ανοικτό ζήτημα», πριν συναντηθεί με τους κυβερνήτης των εννέα Πολιτειών της χώρας του όπου εκτείνεται ο Αμαζόνιος.

Για τον πρώην λοχαγό των αλεξιπτωτιστών, ο οποίος αμφισβητεί την επιστημονική συναίνεση ως προς το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, η βραζιλιάνικη κυριαρχία στο 60% του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, που αποκαλεί «τον δικό μας Αμαζόνιο», δεν χωράει ούτε αμφισβήτηση, ούτε διαπραγμάτευση.

Οι κυβερνήτες υποστήριξαν απόλυτα τον πρόεδρο στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας, αλλά ταυτόχρονα ζήτησαν διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Την τελευταία ημέρα της G7, ο Μακρόν διερωτήθηκε αν θα μπορούσε να αποδοθεί διεθνές καθεστώς στο τροπικό δάσος, «οικουμενικό αγαθό», όπως τόνισε, σε περίπτωση που ηγέτες των κρατών όπου εκτείνεται παίρνουν αποφάσεις που βλάπτουν τον πλανήτη.

Στη σύγκρουσή του με τον γάλλο ομόλογό του, πάντως, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου μπορεί να λογαριάζει στην «ανεπιφύλακτη υποστήριξη» του Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου των ΗΠΑ, κατά τον οποίο ο βραζιλιάνος ομόλογός του «δουλεύει πολύ σκληρά» για να αντιμετωπιστεί η κρίση στον Αμαζόνιο.

- Thank you, President @realDonaldTrump. We're fighting the wildfires with great success. Brazil is and will always be an international reference in sustainable development. The fake news campaign built against our sovereignty will not work. The US can always count on Brazil. ???? https://t.co/ZicUKsYGcx

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 Αυγούστου 2019