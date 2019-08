Αλλαγή πορείας για το ιρανικό δεξαμενόπλοιο προς την Τουρκία

Αλλαγή πορείας για το ιρανικό πετρελαιοφόρο το οποίο πλέον κατευθύνεται προς την Τουρκία. Σύμφωνα με το Associated Press, το Adrian Darya 1, πρώην Grace 1, εν μέσω εντάσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον και στον απόηχο της τοποθέτησης της Αθήνας ότι δεν θα διακινδύνευε τις σχέσεις με τις ΗΠΑ παρέχοντας βοήθεια, άλλαξε τον προορισμό του για το λιμάνι Μερσίνα της Τουρκίας αντί της Καλαμάτας όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

An Iranian-flagged oil tanker pursued by the U.S. amid heightened tensions between Tehran and Washington now lists its destination as a port in Turkey. https://t.co/yzjtYSU10u

— The Associated Press (@AP) 24 Αυγούστου 2019