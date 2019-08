Η απάντηση του άνδρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε «χοντρό» σε ομιλία του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε έναν άνδρα «υπέρβαρο», νομίζοντας ότι ήταν διαδηλωτής που ήθελε να τον διακόψει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Νιου Χαμσάιρ, για να μάθει, αργότερα, ότι χλεύασε έναν υποστηρικτή του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κοίταξε προς το πλήθος, στη συγκέντρωση χθες το βράδυ, και είδε τον Φρανκ Ντόσον να σηκώνει τη γροθιά του, την ώρα που διαδηλωτές οδηγούνταν έξω από τον χώρο. Ο Ντόσον φορούσε μια μπλούζα με το σύνθημα «Trump 2020», ωστόσο ο Ρεπουμπλικανός πίστεψε ότι ήταν ένας από τους διαμαρτυρόμενους.

«Αυτός ο άνδρας έχει σοβαρό πρόβλημα με το βάρος του. Πήγαινε σπίτι σου. Άρχισε να γυμνάζεσαι. Βγάλτε τον έξω, σας παρακαλώ» είπε ο μεγιστάνας.

Κατόπιν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει παχύνει, βάσει του τελευταίου ιατρικού ελέγχου του, πρόσθεσε ότι αυτός ο άνδρας έχει «μεγαλύτερο πρόβλημα απ’ ότι εγώ».

Trump on protestor removed from rally: "That guy's got a serious weight problem. Go home, start exercising." pic.twitter.com/0nZGnbzAXD

— Axios (@axios) 16 Αυγούστου 2019