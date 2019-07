Τρόμος στον αέρα, αεροσκάφος της Air Canada έπεσε σε αναταράξεις με επιβάτες να χτυπούν στην οροφή του

Τουλάχιστον 35 επιβάτες τραυματίστηκαν στον αέρα όταν πτήση της Air Canada με προορισμό το Σίδνεϊ της Αυστραλίας έπεσε σε σοβαρές αναταράξεις, όπως μεταδίδει το CNN επικαλούμενο ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Η πτήση 33 είχε απογειωθεί από το Βανκούβερ την Πέμπτη και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Daniel K. Inouye στη Χαβάη.

SEVERE TURBULENCE INJURIES: A passenger jet was rocked by sudden and severe turbulence 36,000 feet in the air with no warning, injuring nearly three dozen passengers before the Air Canada flight made an emergency landing in Hawaii. @David_Kerley reports. https://t.co/HgbRWFctpx pic.twitter.com/cK5v5olkZJ

«Πέσαμε σύντομα σε αναταράξεις, υπήρχε κόσμος που χτύπησε στο ταβάνι, ουρλιαχτά» περιέγραψε στο αμερικανικό δίκτυο ο επιβάτης Michael Bailey.

Το αεροσκάφος, με 269 επιβάτες και 15μελές πλήρωμα, είχε περάσει το νησί όταν έπεσε σε «απρόβλεπτες και ξαφνικές αναταράξεις». Πετούσε στα 36.000 πόδια και βρισκόταν περίπου 600 μίλια νοτιοδυτικά της Χονολουλού, σύμφωνα με εκπρόσωπος της αμερικανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

«Προτεραιότητά μας είναι πάντα η ασφάλεια των πτήσεών μας, των επιβατών και του πληρώματος, και προληπτικά έχει σταλεί ιατρικό προσωπικό για να εξετάσει τους επιβάτες στη Χονολουλού» αναφέρει η Air Canada σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό.

More than 30 airplane passengers were injured after an Air Canada jet hit severe turbulence Thursday; the plane was forced to make an emergency landing in Honolulu.

"A lot of people hit the ceiling," one passenger says.@krisvancleave reports https://t.co/AsWcaddVjN pic.twitter.com/HxJ8ddBLMx

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 11 July 2019