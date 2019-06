Η στιγμή της κατάρριψης του αμερικανικού drone σε βίντεο-ντοκουμέντο

Βίντεο-ντοκουμέντο το όποιο φέρεται να δείχνει την στιγμής της κατάρριψης του αμερικανικού drone.

Το βίντεο δείχνει την στιγμή που εξαπολύεται ο πύραυλος από το Ιράν. Σε κάποια φάση η φωτεινή «μπάλα» στον ουρανό γίνεται… πύρινη, σημάδι που θεωρείται ότι χτυπήθηκε το drone.

Την ίδια ώρα η αμερικανική κυβέρνηση κάλεσε τα κορυφαία στελέχη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο για μια ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Ιράν μετά την κατάρριψη του drone.

Video released by #IRGC shows the moment of shooting down an intruding American spy drone on Wednesday.#USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/wp6AS7KugD

— Press TV (@PressTV) 20 Ιουνίου 2019