Συναγερμός για μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη στο Λονδίνο

Συναγερμός στις αρχές στο Λονδίνο μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο, όπου στεγάζονται τα γραφεία των ταϊλανδέζικων αερογραμμών

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής 60 πυροσβεστών και 8 οχημάτων.

Ο μαύρος καπνός από τη φωτιά στον ουρανοξύστη φαίνεται από μεγάλη απόσταση ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια της φωτιάς ή αν υπάρχουν τραυματίες.

Firefighters are currently tackling a fire in Stafford Street in #Mayfair. Please avoid the area if possible https://t.co/dWkvbriIHr © @gregpower pic.twitter.com/LT83Dh1izb

— London Fire Brigade (@LondonFire) 6 Ιουνίου 2019