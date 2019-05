Το μικρότερο μωρό του κόσμου με βάρος μόλις 245 γραμμάρια

Νοσοκομείο της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη τη γέννηση του πιο μικρού μωρού παγκοσμίως, ενός κοριτσιού που ζύγιζε μόλις 245 γραμμάρια.

Το βρέφος, το οποίο το προσωπικό του νοσοκομείου Sharp Mary Birch στο Σαν Ντιέγκο είχε ονομάσει Σέιμπι, πήγε σπίτι του στα μέσα Μαΐου, αφού πέρασε πέντε μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Είναι ένα χαρούμενο βρέφος που ζυγίζει περίπου 2,3 κιλά και είναι καλά στην υγεία του», ανακοίνωσε το νοσοκομείο.

Το μωρό γεννήθηκε τον Δεκέμβριο και ήταν 23ων εβδομάδων και τριών ημερών. Οι γιατροί αποφάσισαν να κάνουν εκτάκτως καισαρική στη μητέρα του καθώς κινδύνευε η ζωή της εξαιτίας επιπλοκών στην εγκυμοσύνη. Στον πατέρα του βρέφους ανακοίνωσαν ότι έχει στη διάθεσή του μόλις μία ώρα με την κόρη του προτού εκείνη πεθάνει.

«Όμως αυτή η μία ώρα έγιναν δύο και μετά μία ημέρα, η οποία έγινε μία εβδομάδα», διηγήθηκε η μητέρα σε βίντεο που μεταδόθηκε από το νοσοκομείο.

Today we are proud to announce the birth of the #worldssmallestbaby ever to survive. Weighing only 8.6 ounces, Saybie was born at 23 weeks gestation at Sharp Mary Birch Hospital in December and was discharged home this month. Learn more ➡️ https://t.co/O6WjJ0k4Vl #BabySaybie pic.twitter.com/XDRz2f2ZGF

— Sharp HealthCare (@sharphealthcare) 29 Μαΐου 2019