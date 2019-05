Σάλος στη Βρετανία με ριάλιτι για τη σχέση 44χρονου με 16χρονη

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία το δίκτυο Channel 5, που προβάλλει την reality εκπομπή «Age Gap Love», που παρακολουθεί τη σχέση ενός 44χρονου με μία 16χρονη.

Οι χρήστες του διαδικτύου κατηγορούν το δίκτυο πως «κανονικοποεί την αποπλάνηση» με τη σειρά, που προβάλλεται από τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο οι αντιδράσεις αναζωπυρώθηκαν μετά τη δημοσίευση βίντεο- teaser για την επιστροφή της στις οθόνες τον επόμενο μήνα αναφέροντας: «16-44, είναι μεγάλη διαφορά. Αλλά δεν σταμάτησε τον Andy και τη Beth από το να δώσουν μία ευκαιρία στην αγάπη #AgeGapLove».

"16-44... It's a big gap." But this didn't stop Andy and Beth from giving #AgeGapLove a go. pic.twitter.com/3pAgLVRgPE

