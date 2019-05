Σβαρτσενέγκερ για την επίθεση που δέχθηκε: Νόμιζα ότι κάποιος με σκούντηξε

Επίθεση από έναν άνδρα κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων στη Νότια Αφρική δέχθηκε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ο 71χρονος ηθοποιός και πρώην πολιτικός έκανε αστεία με τους θεατές στο «Arnold Classic Africa Festival», που διεξάγεται για χάρη του, βγάζοντας selfie και τραβώντας βίντεο στο Συνεδριακό Κέντρο Sandton κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ένας άγνωστος πήδηξε με φόρα πάνω στην πλάτη του, προσπαθώντας να τον ρίξει κάτω. Ωστόσο, ο χολιγουντιανός αστέρας έμεινε όρθιος και είδε τους άνδρες ασφάλειας του να ακινητοποιούν τον δράστη. Ο ηθοποιός κάθισε για λίγο ακόμα στην εκδήλωση και στη συνέχεια αποχώρησε.

Το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Μια από αυτές ήταν του τηλεπαρουσιαστή και ηθοποιού, Μάριο Λόπες, ο οποίος έγραψε στο Twitter: «Ένας βλάκας προσπάθησε να κάνει drop kick στον 71χρονο Σβαρτζενέγκερ. Σαν κουνούπι που κλωτσάει ρινόκερο. Ο φιλαράκος μου ούτε που ενοχλήθηκε».

Μετά την επίθεση ο Σβαρτσενέγκερ καθησύχασε τους θαυμαστές του και με δική του ανάρτηση τόνισε: «Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Νόμιζα ότι με σκούντηξε κάποιος από το πλήθος, πράγμα που συμβαίνει συχνά. Συνειδητοποίησα ότι ήταν κλωτσιά αργότερα, όταν είδα κι εγώ το βίντεο, όπως όλοι εσείς. Απλά χαίρομαι που αυτός ο βλάκας δεν διέκοψε το Snapchat μου».

Thanks for your concerns, but there is nothing to worry about. I thought I was just jostled by the crowd, which happens a lot. I only realized I was kicked when I saw the video like all of you. I’m just glad the idiot didn’t interrupt my Snapchat.

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019