Ένας... θαρραλέος άνδρας επιτέθηκε στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Πόσοι άνθρωποι μπορούν έστω και να σκεφθούν να κάνουν επίθεση στον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ; Κι όμως, ο Αυστριακός έπεσε «θύμα» ενός άνδρα σε αθλητικό γεγονός στη Νότια Αφρική.

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες ο 71χρονος ηθοποιός και πρώην πολιτικός έκανε αστεία με τους θεατές στο «Arnold Classic Africa Festival», -βγάζοντας selfie και τραβώντας βίντεο- στο Συνεδριακό Κέντρο Sandton κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, όταν ένας άγνωστος πήδηξε από πίσω του και τον κλώτσησε στην πλάτη.

Με την ορμή που είχε άντρας, χτυπώντας τον Σβαρτζενέγκερ, τον έριξε κάτω, ενώ οι άνδρες ασφάλειας του χολιγουντιανού αστέρα ακινητοποίησαν τον δράστη. Ο ηθοποιός κάθισε για λίγο ακόμα στην εκδήλωση και στη συνέχεια αποχώρησε, ενώ αργότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι «όλα είναι καλά».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο βετεράνος ηθοποιός δεν τραυματίστηκε, ενώ η ταυτότητα και το κίνητρο του επιτιθέμενου δεν έγιναν γνωστά.

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019