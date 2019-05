Ελικόπτερο έπεσε στον ποταμό Hudson της Νέας Υόρκης

Ένα ελικόπτερο έπεσε στον ποταμό Hudson στη Νέα Υόρκη σήμερα, μερικά μέτρα από την όχθη, εκτοξεύοντας θραύσματα στον αέρα και προκαλώντας τρόμο σε όσους ήταν κοντά.

Όπως αναφέρει η New York Post, στο ελικόπτερο που εκτελεί μεταφορές ατόμων, βρισκόταν μόνο ο πιλότος του τη στιγμή του ατυχήματος, ο οποίος επιβίωσε της δραματικής βουτιάς σχεδόν αλώβητος.

«Ήταν τρομακτικό» είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Απλώς παρακολουθούσαμε το ελικόπτερο να απογειώνεται. Ώσπου άρχισε να στροβιλίζεται εκτός ελέγχου».

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης: «Ο 35χρονος πιλότος Eric Morales είχε ήδη ανεφοδιάσει το ελικόπτερο όταν ένιωσε ότι αυτό έπεφτε».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, φαίνεται το ελικόπτερο να πετάει σε χαμηλό ύψος πάνω από το νερό, όταν άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του και να χάνει γρήγορα ύψος.

Ο πιλότος κατάφερε να βγει από το αεροσκάφος και διασώθηκε από ένα σκάφος.

«Συνέβη τόσο γρήγορα, ήταν σχεδόν σαν κατακόρυφη πτώση» είπε ο καπετάνιος του σκάφους. «Πήγα πάνω από το ελικόπτερο. Ο πιλότος βγήκε έξω από μια πόρτα ή παράθυρο. Σκαρφάλωσε στη σκάλα μας και τον ρωτήσαμε αν είναι καλά. Ήταν φοβισμένος αλλά ήταν ΟΚ».

Ο Morales τραυματίστηκε στο χέρι.

Ο πιλότος φαίνεται ότι εκτελούσε μεταφορές για τον λογαριασμό εταιρείας. Το Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Εθνικών Μεταφορών τόνισε ότι θα ερευνήσει το περιστατικό ως ατύχημα.

Terrifying video shows a helicopter spiraling out of control before crashing into the Hudson River. Thankfully, the pilot survived. https://t.co/UOejG4cI80 pic.twitter.com/PyJ0zZ1mDy

— Eyewitness News (@ABC7NY) 15 Μαΐου 2019