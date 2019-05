Να τι κάνει το αφεντικό της Apple για να μην εφησυχάζουν τα στελέχη του

Ο διευθύνων σύμβουλος του τεχνολογικού γίγαντα είναι ένας άνθρωπος ήπιων τόνων, μια μανιέρα που διατηρεί ακόμα και όταν ασκεί τα υψηλόβαθμα καθήκοντά του.

Όταν προκύπτει όμως κάποιο πρόβλημα, τότε μετατρέπεται αίφνης σε πολεμική μηχανή, έναν πολιορκητικό κριό που βάλει κατά των υπαλλήλων του!

Ο Κουκ είναι βλέπετε γνωστός στη Silicon Valley για τη συνήθειά του να βομβαρδίζει με ερωτήσεις τα στελέχη του, προκειμένου να σιγουρευτεί πως ξέρουν καλά το μάθημά τους.

Κάτι που επιβεβαίωσε προσφάτως και ο Leander Kahney στο βιβλίο του «Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level», πώς ήδη από την εποχή που ήταν εκτελεστικός διευθυντής της Apple (πριν γίνει γενικός το 2011) «εξόντωνε τους ανθρώπους μέσω μιας ασταμάτητης ομοβροντίας ερωτήσεων»!

«Είναι ένας πολύ ήρεμος ηγέτης», αποκάλυψε χαρακτηριστικά στον συγγραφέα ο Greg Joswiak, αντιπρόεδρος τμήματος της Apple, «δεν φωνάζει, δεν δημιουργεί εντάσεις … Είναι πολύ χαλαρός, σταθερός, αλλά θα σε σκίσει στις ερωτήσεις. Καλύτερα να ξέρεις τη δουλειά σου».

Η τεχνική αποδίδει και μάλιστα ικανοποιητικότατα, εξομολογείται ο Kahney, καθώς κρατά τους υπαλλήλους μονίμως στην τσίτα. Αυτές οι ξαφνικές «ανακρίσεις» λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή και κανείς δεν θέλει να πιαστεί αδιάβαστος.

Ο Steve Doil, μέλος της κλειστής ομάδας του Κουκ στην Apple το 1998, περιέγραψε στον Kahney πώς ξεδιπλώνει το αφεντικό τη μέθοδό του: «Θα σε ρωτήσει 10 ερωτήσεις. Αν τις απαντήσεις σωστά, θα σε ρωτήσει άλλες 10. Αν το κάνεις αυτό για κάνα χρόνο, θα αρχίσει να σε ρωτά 9 ερωτήσεις. Αν κάνεις ένα λάθος, θα σε ρωτάει 20 και μετά 30»!