Σε ψηφοφορία το απόγευμα η «κομμένη» συμφωνία για το Brexit

Στις 16:30 ώρα Ελλάδος θα διεξαχθεί στη βουλή των Κοινοτήτων, στη Βρετανία, η ψηφοφορία για το Brexit. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τζον Μπέρκοου, το σώμα δεν θα συζητήσει και δεν θα ψηφίσει επί καμίας τροπολογίας κατά τη σημερινή της συνεδρίαση.

Οι Βρετανοί βουλευτές υπέβαλαν τρεις τροπολογίες, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταβάλουν την έκβαση της σημερινής συνεδρίασης. ωστόσο, καμία από αυτές δεν επελέγη από τον πρόεδρο. Έτσι, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ, η ψηφοφορία για την συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς όμως την πολιτική διακήρυξη για την μελλοντική σχέση Βρετανίας-ΕΕ, που κανονικά τη συνοδεύει, θα διεξαχθεί στις 16:30 ώρα Ελλάδος.

«Σημαντική ψηφοφορία στην Βουλή των Κοινοτήτων. Ως υπενθύμιση, η έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης στις 29 Μαρτίου θα διασφαλίσει παράταση μέχρι τις 22 Μαΐου», έγραψε στο Twitter πριν από λίγη ώρα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ.

Important vote today in @HouseofCommons. As a reminder, approval of Withdrawal Agreement by 29 March will secure extension to 22 May, as per #Brexit #EUCO last week.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) 29 March 2019