Ο Τζάστιν Τριντό βρέθηκε και φέτος στην παρέλαση της ελληνικής κοινότητας του Καναδά στο Μόντρεαλ.

Ο Καναδός πρωθυπουργός ανάρτησε μάλιστα φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Twitter, τις οποίες συνοδεύει με το μήνυμα «Ζήτω η Ελλάς!».

Zito Hellas! We had a great time in Papineau today for Montreal’s Greek Independence Day parade. ???????????????? pic.twitter.com/reO4KzXjRf

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 24 Μαρτίου 2019