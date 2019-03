Τρόμαξαν οι γονείς με αυτό που είδαν στην οθόνη που παρακολουθούν το μωρό τους

Ένα ζευγάρι στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έκανε μια τρομακτική ανακάλυψη, όταν εξέταζαν τα βίντεο από την οθόνη μέσω της οποίας παρακολουθούν το μωρό τους: έναν διαρρήκτη να βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ενώ το βρέφος κοιμόταν μερικά μέτρα μακριά.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο εισβολέας εισήλθε μέσω ενός παράθυρου διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον έκτο όροφο πολυκατοικίας στη λεωφόρο Johnson, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η οθόνη αιχμαλώτισε τον κλέφτη να τριγυρνάει στο δωμάτιο του παιδιού και να περνάει από την κούνια αρκετές φορές, ανάβοντας μάλιστα το φως καθώς ψαχουλεύει, ενώ μία φορά κοίταξε προς την κάμερα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης τελειώνει με τον εισβολέα να φεύγει βιαστικά από το παράθυρο, όταν ακούγεται η φωνή του πατέρα του παιδιού.

Ο διαρρήκτης δεν έβλαψε το μωρό, ενώ οι γονείς κατήγγειλαν το περιστατικό μία ημέρα αφού ανακάλυψαν το περιστατικό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο κλέφτης δεν τα παράτησε. Το ίδιο βράδυ εισέβαλε σε ένα κοντινό διαμέρισμα από το παράθυρο και έκλεψε κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, χωρίς ωστόσο να γίνει αντιληπτός από κάποια κάμερα αυτή τη φορά.

????WANTED for BURGLARY: On 3/8 at 8:10 pm, in a residence near Johnson St and West 236 St in the Bronx, the suspect entered a 2-month-old's bedroom through a window. Shortly after, he entered another apartment and took property. Any info, call @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/HZ0L8XGhMk

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 12, 2019