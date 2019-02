Η τρομακτική πτήση αεροσκάφους πάνω από το Γιβραλτάρ

Οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι για προσγειώσεις σε όλες τις καιρικές συνθήκες, αλλά το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ένας ιπτάμενος από ισχυρούς ανέμους.

Το συγκεκριμένο υλικό δείχνει μια πτήση της εταιρείας British Airways, που αναγκάστηκε να εκτραπεί από την προγραμματισμένη πορεία της αφού συνάντησε ισχυρές ριπές ανέμου κοντά σε ακτή της νότιας Ευρώπης τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρει το CNN, η πτήση ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και να προσγειωθεί στο Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος του Γιβραλτάρ.

Ωστόσο, τελικά προσγειώθηκε στην ισπανική πόλη Μάλαγα αφού οι ισχυροί άνεμοι εμπόδισαν τον πιλότο να προσεγγίσει τον προορισμό.

Στο βίντεο φαίνεται το αεροπλάνο να ταλαντεύεται δεξιά αριστερά, παλεύοντας με τον άνεμο.

Η British Airways ανακοίνωσε ότι όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος. «Εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην περιοχή του Γιβραλτάρ, οι πιλότοι μας αποφάσισαν να προσγειώσουν το αεροσκάφος στη Μάλαγα για λόγους προφύλαξης» ανέφερε η εταιρεία. «Σε κανένα σημείο δεν απειλήθηκε η ασφάλεια των επιβατών. Η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματος είναι πάντα η νούμερο 1 προτεραιότητά μας» κατέληξε.

Δείτε το βίντεο:

@GibChronicle @RockRadio @GBCNewsroom this is the original version.... apologies for the swearing. pic.twitter.com/F7wtmwtVqi

— MackeminGib (@mackemsin) February 25, 2019