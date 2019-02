Τα ειρωνικά σχόλια αλλά και την οργή πολλών χρηστών του διαδικτύου προκάλεσε ένας Νοτιοαφρικανός πάστορας που υποτίθεται ότι ανέστησε έναν νεκρό και ανέβασε το βίντεο με το «θαύμα» στο διαδίκτυο, προκαλώντας σάλο στους πιστούς.

Το βίντεο, με πρωταγωνιστή τον πάστορα Αλφ Λουκάου της προτεσταντικής εκκλησίας Alleluia Ministries International ανέβηκε το Σαββατοκύριακο στο διαδίκτυο και πολύ σύντομα έγινε viral.

Ο Λουκάου διακρίνεται να προσεύχεται και να ακουμπάει με τα χέρια του το «πτώμα» ενός άνδρα, ντυμένου στα λευκά, που είναι ξαπλωμένος μέσα σε ένα φέρετρο. Ο «νεκρός» –που πάντως φαίνεται να ανασαίνει κανονικά– ξαφνικά σηκώνεται και βγαίνει από το φέρετρό του, αν και αντί για ανεστημένος μοιάζει περισσότερο με... ζόμπι.

#ResurrectionChallenge when you have a perfect excuse to tell your boss why you late... pic.twitter.com/DnCl08XqS7

