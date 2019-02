Μετεωρίτης έπεσε στην Κούβα

Ένας μετεωρίτης έπεσε σε περιοχή της δυτικής Κούβας, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που μεταδίδουν τοπικά και αμερικανικά ΜΜΕ.

Τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μία ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε στην επαρχία Πινάρ Ντελ Ρίο, καθώς και για ένα αποτύπωμα καπνού που άφησε πίσω του πιθανότατα ο μετεωρίτης.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Prensa της Κούβας μεταδίδει φωτογραφίες που δείχνουν την οροφή ενός σπιτιού να έχει υποστεί ζημιές από ένα κομμάτι μετεωρίτη, ενώ ρεπόρτερ του πρακτορείου κάνει λόγο για σπασμένα παράθυρα.

«Λαμβάνουμε αναφορές ότι ένας μετεωρίτης εντοπίστηκε στον ουρανό απέναντι από το Φλόριντα Κις», ανέφερε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία, εκτιμώντας πως ο μετεωρίτης έπεσε κοντά στην πόλη Βινιάλες, στη δυτική Κούβα.

Breaking: Damage reported after a suspected small meteor strikes Viñales, Cuba. There are no reports of any injuries. A video shows the trail of the possible meteor in the sky. pic.twitter.com/xlFof46yyi

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 1, 2019