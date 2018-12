Αυτές είναι οι πρωινές συνήθειες των αυτοδημιούργητων εκατομμυριούχων

Για να μπορέσει κάποιος να φτάσει ψηλά και να αποκτήσει δύναμη και περιουσία, πατώντας αποκλειστικά και μόνο στα πόδια του, χρειάζεται ικανότητα, προσήλωση στο στόχο, αποφασιστικότητα, διορατικότητα, οξυδέρκεια, τύχη και άλλα πολλά.

Οι αυτοδημιούργητοι μεγιστάνες έχουν κάποιες συνήθειες που τηρούν ευλαβικά καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τους, ακόμα και όταν φτάσουν στην κορυφή.

Ο Tom Corley είναι λογιστής και χρηματοοικονομικός οργανωτής. Παράλληλα είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου «Rich Habits». Επί μια πενταετία μελέτησε τις συνήθειες 233 εκατομμυριούχων, συζητώντας μαζί τους και κατέληξε σε μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία καταγράφει στο βιβλίο του. Ένα από αυτά είναι πως οι περιουσίες χτίζονται κατά κύριο λόγω τα πρωινά.

Σύμφωνα με τον Corley, οι εκατομμυριούχοι συνηθίζουν «να επενδύουν στους εαυτούς τους το πρωί».

Οι βασικές πρωινές τους συνήθειες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους είναι συγκεκριμένες: ο διαλογισμός, η μελέτη στοιχείων και πληροφοριών για να είναι ενημερωμένοι και να διευρύνουν τις γνώσεις τους, η αναζήτηση ιδεών και λύσεων πάνω σε θέματα που τους απασχολούν και αφορούν είτε στους προσωπικούς στόχους που έχουν θέσει, είτε στην καριέρα τους, καθώς επίσης η ανάγνωση εμψυχωτικών, ενθαρρυντικών και παρακινητικών κειμένων ώστε να έχουν τη σωστή νοοτροπία.

Γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας «είναι πολύ σημαντικό να έχεις θετική πνευματική στάση καθώς έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχεις στη ζωή σου. Και για να πετύχεις αυτήν την θετική πνευματική στάση πρέπει να κάνεις κάποιες φορές συγκεκριμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι ο διαλογισμός».

Η ημέρα αποτελείται από 1.440 λεπτά. Αυτό ισχύει για όλους, είτε πρόκειται για πλούσιους είτε για φτωχούς. Το θέμα είναι πως αξιοποιεί ο κάθε άνθρωπος το χρόνο. Οι περισσότεροι, σύμφωνα με τον Corley, ξοδεύουν 1.200 λεπτά στη δουλειά, σε μετακινήσεις, σε οικογενειακές δραστηριότητες, στον ύπνο, στο φαγητό, στο ντύσιμο, στην τουαλέτα, στο μπάνιο και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες. Απομένουν 240 λεπτά -ή τέσσερις ώρες- που κατά τον συγγραφέα, είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Για την ακρίβεια τη διαφορά την κάνει ο τρόπος που οι πλούσιοι αξιοποιούν αυτά τα λεπτά.

Και πώς ακριβώς τα εκμεταλλεύονται;

Πάνω από το 80% των αυτοδημιούργητων εκατομμυριούχων που μελέτησε ο Corley ασχολούνται 60 λεπτά την ημέρα κάνοντας κάποιο όνειρο και οριοθετώντας τους στόχους που βρίσκονται πίσω από αυτό. Περίπου το 80% εξ αυτών αφιερώνει μια ώρα την ημέρα εξασκώντας κάποια ικανότητα ή για να αυξήσει τις γνώσεις του σχετικά με αυτήν την ικανότητα.

Σχεδόν όλοι τους ασχολούνται 30 λεπτά ημερησίως με την αερόβια γυμναστική.

Κοντά στο 90% περνά μισή ώρα ημερησίως σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δημόσιες σχέσεις (ενίσχυση του δικτύου γνωριμιών, τηλεδιασκέψεις, νέες γνωριμίες).

Και επειδή πρόκειται για ανθρώπους και όχι για ρομπότ, χρειάζονται και αυτοί λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, να χαλαρώσουν και να περάσουν ευχάριστα. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους «κοινούς θνητούς» είναι ότι αυτός ο χρόνος δεν ξεπερνά τη μια ώρα σε ημερήσια βάση...

«Το πως ξοδεύεις το χρόνο σου κάθε μέρα καθορίζει και τις οικονομικές συνθήκες της ζωής σου. Οι πλούσιοι ακολουθούν ημερήσιες συνήθειες που κάνουν πιο αποτελεσματική τη χρήση του χρόνου τους. Μένουν "κολλημένοι" στην ημερήσια ρουτίνα τους για πολλά χρόνια. Αυτές οι καθημερινές συνήθειες έχουν σωρευτικό αποτέλεσμα το οποίο τελικά εμφανίζεται με τη μορφή του αυξανόμενου πλούτου προς το τέλος της ζωής τους», καταλήγει ο συγγραφέας.

