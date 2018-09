Έφτασε στην Κίνα ο καταστροφικός τυφώνας Μανγκούτ

Αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς στις Φιλιππίνες, ο ισχυρός τυφώνας Μανγκούτ σαρώνει τώρα τη νότια Κίνα. Πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους τυφώνες που πλήττει την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Στην επαρχία Guangdong σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, όπως μεταδίδει το BBC επικαλούμενο τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Στο Χονγκ Κονγκ , ο τυφώνας προκάλεσε καταστροφές σε κτίρια και έκανε την πόλη να «κατεβάσει ρολά».

Another one captured by our @CNBCi team in Hong Kong. #TyphoonMangkhut pic.twitter.com/z5h2qXeBhp

— Akiko Fujita (@AkikoFujita) 16 September 2018