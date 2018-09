Εντολή υποχρεωτικής εκκένωσης για ένα εκατομμύριο πολίτες στις ΗΠΑ

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους κατά μήκος των ακτών της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο, κατόπιν εντολής των αρχών για μαζική εκκένωση τρεις ημέρες πριν την αναμενόμενη άφιξη του τυφώνα Φλόρενς.

Όπως μεταδίδει το Reuters, πρόκειται για τυφώνα κατηγορίας 4 στην κλίμακα τυφώνων και θεωρείται ο πιο ισχυρός που πλήττει την περιοχή εδώ και 30 χρόνια.

Με ανέμους μέγιστης ταχύτητας 220 χιλιομέτρων την ώρα, ο τυφώνας αναμένεται να ενισχυθεί κι άλλο πριν φτάσει στη στεριά την Πέμπτη, πιθανότατα στη νοτιοανατολική Βόρεια Καρολίνα, κοντά στα σύνορα με τη Νότια, όπως εκτιμά το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Οι αρχές προειδοποιούν για σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων, καταρρακτώδεις βροχές και εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές πολιτείες, ειδικά αν ο τυφώνας παραμείνει πάνω από τη στεριά για πολλές μέρες.

«Ο τυφώνας Φλόρενς αναμένεται να είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος τυφώνας ειδικά την Πέμπτη» ανακοίνωσε το Κέντρο Τυφώνων. Οι κυβερνήτες της Βόρειας Καρολίνας, της Νότιας Καρολίνας, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κήρυξαν τις πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προληπτικά, ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας έδωσε εντολή περίπου ένα εκατομμύριο κάτοικοι των παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν προς την ενδοχώρα. Η υποχρεωτική εκκένωση αφορά και 5.000 πολίτες από τα νησιά Hatteras και Ocracoke, τα νοτιότερα της Βόρειας Καρολίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ματαίωσε πολιτική συγκέντρωση που είχε προγραμματίσει για την Παρασκευή στο Τζάκσον του Μισισίπι, για λόγους ασφαλείας. Όπως έγραψε στο Twitter, η ομοσπονδιακές αρχές είναι στο πλευρό των κυβερνητών των πολιτειών που πλήττονται και είναι έτοιμες να βοηθήσουν.

Just had calls with South Carolina Governor Henry McMaster, North Carolina Governor Roy Cooper, and Virginia Governor Ralph Northam regarding the incoming storm. Federal Government stands by, ready to assist 24/7.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 September 2018