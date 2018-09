Ένιωθε εξαντλημένη και η επίσκεψη στο γιατρό έκρυβε μια έκπληξη που της άλλαξε τη ζωή

Η Λάουρα Μόλοϊ αισθανόταν εξαντλημένη και δεν γνώριζε το λόγο. Επισκέφθηκε λοιπόν ένα ιατρικό κέντρο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Το μυαλό της είχε πάει στο κακό, καθώς πίστευε πως πάσχει από κάποια ανίατη ασθένεια, ωστόσο κάτι άλλο συνέβαινε στο σώμα της το οποίο της άλλαξε τη ζωή.

Η 22χρονη φοιτήτρια από το Δουβλίνο ενημερώθηκε λοιπόν από τους γιατρούς πως ήταν έγκυος και μάλιστα βρισκόταν στο τελικό στάδιο της εγκυμοσύνης της καθώς ήταν 37 εβδομάδων.

Κι όμως τόσο καιρό δεν είχε καταλάβει τίποτα, καθώς συνέχιζε να έχει περίοδο, δεν είχε παρουσιάσει κάποια συμπτώματα όπως πρωινές ναυτίες για παράδειγμα, ενώ και τα δύο τεστ που είχε κάνει είχαν βγει αρνητικά. Είχε πάρει κάποια κιλά το τελευταίο διάστημα αλλά δεν το γεγονός αυτό δεν την έβαλε σε υποψίες.

«Ο μόνος λόγος που μπορώ να σκεφτώ για το γεγονός ότι τα τεστ εγκυμοσύνης βγήκαν αρνητικά είναι ότι είχες ήδη περάσει τις 28 εβδομάδες και η ορμόνη που είναι υπεύθυνη για να βγει ένα τεστ θετικό, είχε αφήσει το σώμα σου», της είπε η γιατρός.

«Ήμουν σοκαρισμένη. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβη αυτό σε μένα. Θυμάμαι όταν μου έδειξαν το μωρό σε φωτογραφία σκέφτηκα "πώς κατάφερε αυτό το μωρό να μεγαλώσει μόνο του;" Δεν μπορώ να περιγράψω πως αισθάνθηκα μόλις είδα τη φωτογραφία. Ήταν ένα μωρό, όχι οποιοδήποτε μωρό αλλά το μωρό μου».

Γνωρίζοντας πλέον την κατάσταση έπρεπε να ενημερώσει για τα καθέκαστα την οικογένειά της και τον σύντροφό της. Ήταν ένα σοκ για όλους.

«Τρεις εβδομάδες νωρίτερα κάναμε σχέδια με τον Λουκ (σ.σ. ο σύντροφός της) για το που θα πάμε διακοπές, μόνο που τελικά δεν κάναμε διακοπές, αλλά μωρό», λέει.

Πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από τη διάγνωση, η νεαρή κοπέλα έφερε στον κόσμο τον γιο της Φιν. Σήμερα, τρία χρόνια μετά, δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτόν. «Πριν από πέντε χρόνια ούτε που φανταζόμουν έτσι τη ζωή μου. Αυτό όμως που μπορώ να πω τώρα είναι ότι δεν μπορώ να θυμηθώ τη ζωή μου χωρίς τον Φιν και πως σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να ζήσω χωρίς αυτόν».

Η Λάουρα ετοιμάζεται πια να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο ώστε να συνεχίσει τις σπουδές της πάνω στον κινηματογράφο.

