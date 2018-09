Είχε σκαρώσει την πιο ιδιαίτερη πρόταση γάμου, υπολόγιζε όμως χωρίς τη… νύφη

Τον Μάιο του 2018, ο νεαρός Tyler Schultz έστειλε ένα tweet στην Insomniac Games, το στούντιο πίσω από τους τίτλους βιντεοπαιχνιδιών του Spider-Man της Marvel, ζητώντας τη βοήθειά τους.

Αυτό που ήθελε ήταν να κάνει πρόταση γάμου στην καλή του μέσα στο περιβάλλον του παιχνιδιού!

@EvanFilarca #spideysquad I need your help. This may be selfish, but I’m ready to propose to my girlfriend and want to do it in a big way. @insomniacgames @bryanintihar @BillRosemann is there anyway you can put an Easter egg of “Madison, will you marry me?” Anywhere in the game?

— Tyler (@topnotch1210) 11 Μαΐου 2018