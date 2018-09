Νεαρή κοπέλα απολύθηκε γιατί αρνήθηκε να φορέσει στηθόδεσμο

Μια νεαρή σερβιτόρα στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά μήνυσε το αφεντικό της που την απέλυσε γιατί όπως η ίδια είπε αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον «σεξιστικό κώδικα ένδυσης».

Η Κριστίνα Σελ εδώ και τρία χρόνια έχει επιλέξει να μη φορά στηθόδεσμο για λόγους υγείας και για να αισθάνεται πιο άνετη, όπως λέει η ίδια. Μόνο που αυτή η συνήθεια της κόστισε τη δουλειά της.

Τον Ιούνιο η 25χρονη κοπέλα έπιασε δουλειά ως σερβιτόρα σε ένα γκολφ κλαμπ. Κάποιοι θαμώνες ωστόσο εξέφρασαν παράπονα για τη συνήθειά της με αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι του κλαμπ να φέρουν έναν νέο κώδικα ένδυσης που ανέφερε χαρακτηριστικά πως «οι γυναίκες πρέπει να φορούν είτε τιραντάκι είτε στηθόδεσμο κάτω από το πουκάμισο της στολής τους».

Η νεαρή κοπέλα αρνήθηκε να ακολουθήσει τον κανόνα και απολύθηκε. «Κανένας άνδρας δεν υποχρεούται να φορά μπλουζάκι μέσα από το πουκάμισο. Αυτό που έγινε λοιπόν στην περίπτωσή μου είναι θέμα διάκρισης... Δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν το τι φοράω μέσα από τα ρούχα μου», δήλωσε στην εφημερίδα «Osoyoos Times».

«Είναι πολύ σκληρό που στις μέρες μας δεν μπορώ να επιλέξω τα εσώρουχα που θα φοράω. Γιατί πρέπει να μου υπαγορεύουν τι πρέπει να φοράω κάτω από τα ρούχα μου; Θα ήθελα πολύ να μάθω γιατί τα στήθη μου (σικ) προσβάλλουν κάποιον», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την νεαρή κοπέλα, ο μάνατζερ του κλαμπ, Νταγκ Ρομπ της είπε πως αυτή η προσθήκη στον κώδικα ένδυσης έγινε για να την προστατεύσει. «Ξέρω τι συμβαίνει στα γκολφ κλαμπ όταν μπαίνει στη μέση το αλκοόλ», της είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ίδια.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της κοπέλας, Ντέιβιντ Μπράουν ο κώδικας ένδυσης που εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για τα δύο φύλα μπορεί να θεωρηθεί πως εισάγει διακρίσεις, βάσει του κώδικα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βρετανικής Κολομβίας.

«Είναι ενδιαφέρον ερώτημα το αν ο εργοδότης μπορεί να επιβάλλει τα εσώρουχα που μπορούν να φορούν οι γυναίκες, αλλά την ίδια στιγμή να μην λέει τίποτα για τα εσώρουχα που μπορούν να φορούν οι άνδρες. Κατά πόσο αυτό προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις σε ένα άτομο;», τονίζει.

Από την πλευρά του ο μάνατζερ του γκολφ κλαμπ αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα που προέκυψε λέγοντας πως τα θέματα των εργαζομένων είναι εμπιστευτικά.

