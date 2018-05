Όταν η Κιμ Καρντάσιαν επισκέφθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η Κιμ Καρντάσιαν, για να μιλήσει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους συνεργάτες του για λογαριασμό μιας γυναίκας που εκτίει ποινή ισοβίων για ναρκωτικά.

Η γνωστή ριάλιτι περσόνα έχει απευθύνει έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να δώσει χάρη στην 63χρονη Άλις Μέρι Τζόνσον, η οποία έχει περάσει πάνω από δύο δεκαετίες στη φυλακή και δεν έχει δικαίωμα αναστολής της ποινής της.

Παρότι ήταν ασαφές εάν θα υπήρχε συνάντηση του προέδρου με την Κιμ Καρντάσιαν, το επιβεβαίωσε ο ίδιος δια της συνηθισμένης οδού, μέσω Twitter, γράφοντας: «Ωραία συνάντηση με την Κιμ Καρντάσιαν σήμερα, συζητήσαμε για τη μεταρρύθμιση στις φυλακές και τις ποινές».

Στη συνάντηση αναφέρθηκε και η Καρντάσιαν, και πάλι μέσω Twitter.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 May 2018