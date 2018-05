Έλιο Ντι Ρούπο: Ο τρόμος μάς χτυπά και πάλι

Μήνυμα συμπαράστασης αλλά και σθεναρής αντίστασης στη «βαρβαρότητα» στέλνει ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, Έλιο Ντι Ρούπο, μετά το αιματηρό περιστατικό στη Λιέγη με τρεις νεκρούς από πυροβολισμούς αγνώστου, που στη συνέχεια έπεσε και ο ίδιος νεκρός από αστυνομικά πυρά.

«Ο τρόμος μας χτυπά και πάλι» γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο Twitter. «Η σκέψη μου είναι στους δύο αστυνομικούς και τον περαστικό, που δολοφονήθηκαν, και στις οικογένειές τους. Εύχομαι να αναρρώσουν γρήγορα οι τραυματίες. Το κράτος δεν θα υποκύψει σε αυτές τις πράξεις βαρβαρότητας».

L’horreur nous frappe à nouveau. Mes pensées les plus émues vont aux deux policiers et au passant assassinés ainsi qu’à leurs familles. J’ai une pensée toute particulière pour les blessés en espérant qu’ils se rétablissent au plus vite. L’État ne cédera pas aux actes de barbarie.

