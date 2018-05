Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια μιας τελετής στον καθεδρικό ναό του Μάντσεστερ, όπως και σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, ως φόρος τιμής στους 22 νεκρούς της επίθεσης αυτοκτονίας που συγκλόνισε την πόλη και τη χώρα πριν από έναν χρόνο.

Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεμι Κόρμπιν, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρνχαμ, όπως και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρέστησαν στη διαθρησκευτική τελετή, στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, των δεκάδων τραυματιών και των διασωστών.

«Βρισκόμαστε ενωμένοι εδώ, άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών, ή χωρίς θρησκεία, για να θυμηθούμε με αγάπη και ενώπιον του Θεού, εκείνους που σκοτώθηκαν κι εκείνους η ζωή των οποίων ανατράπηκε για πάντα και πρέπει να ζήσουν με την τρομακτική ανάμνηση» της επίθεσης, δήλωσε ο ιερέας του ναού του Μάντσετσερ Ρότζερς Γκόβεντερ, που χοροστάτησε στην τελετή.

Εντός της εκκλησίας, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, είχαν ανάψει 22 κεριά στη μνήμη των θυμάτων, οι φωτογραφίες των οποίων προβάλλονταν σε οθόνες που είχαν εγκατασταθεί. Η τελετή αναμεταδόθηκε σε μια μεγάλη οθόνη έξω από τον ιερό ναό, όπως και στο Γιορκ, το Λίβερπουλ και τη Γλασκώβη (Σκωτία).

Στις 14.30 τοπική ώρα (16.30 ώρα Ελλάδας), μετά την ανάγνωση των μηνυμάτων των εκπροσώπων διαφορετικών Εκκλησιών, ο Ρότζερς Γκόβεντερ ζήτησε από τους παρισταμένους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή, όπως ακριβώς έγινε σε δημόσια κτίρια σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ αυτών στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Μετά το τέλος της τελετής, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις οικογένειες των θυμάτων.

Σε άρθρο της στην εφημερίδα Manchester Evening News, η Τερέζα Μέι καταδίκασε «μια ενέργεια ειδεχθούς δειλίας» που στοχοθέτησε «αθώους νέους οι οποίοι απολάμβαναν μια ανέμελη έξοδο».

Η επίθεση «ήθελε να πλήξει την ίδια την καρδιά των αξιών μας και του τρόπου ζωής μας σε μία από τις δυναμικότερες πόλεις μας, με στόχο να διαλύσει την αποφασιστικότητά μας και να μας διχάσει. Αυτό απέτυχε» συμπλήρωσε η επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

Την 22η Μαΐου του 2017, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 500 τραυματίστηκαν όταν ο Σαλμάν Αμπεντί, ένας Βρετανός λιβυκής καταγωγής ηλικίας 22 ετών, διέπραξε μια επίθεση αυτοκτονίας στο τέλος της συναυλίας της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Αριάνα Γκράντε, στο Manchester Arena. Το μικρότερο από τα θύματα στη χειρότερη επίθεση των τελευταίων 12 ετών στη Βρετανία, η Σάφι Ρούσος, ήταν ηλικίας μόλις 8 ετών.

«Σαν εφιάλτης»

«Είδαμε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται και μια λάμψη. Παραπατήσαμε. Πιστεύαμε ότι το κτίριο θα κατέρρεε» είπε ο Ντάρεν Μπάκλεϊ, 50 ετών, που βρισκόταν στη συναυλία με τον γιο του. Δεν τραυματίστηκε κανένας εκ των δύο.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο φουαγιέ. Ήταν σαν εφιάλτης» συνέχισε ο ίδιος μιλώντας στο BBC. «Ορισμένοι κινούνταν, άλλοι όχι». Έκτοτε έχει δει τον ίδιο να πεθαίνει «200 φορές» στους εφιάλτες που τον καταδιώκουν.

Το βράδυ περισσότεροι από 3.000 τραγουδιστές από τοπικές χορωδίες, μεταξύ αυτών μιας χορωδίας από επιζώντες της επίθεσης, θα τραγουδήσουν όλοι μαζί στο Albert Square, σε κοντινή απόσταση από τον συναυλιακό χώρο.

Μεταξύ των τραγουδιών που θα ερμηνεύσουν βρίσκονται το One Last Time της Αριάνα Γκράντε, το One Day Like This του συγκροτήματος Elbow, το Never Forget των Take That και το Don't Look Back in Anger των Oasis, που αναδείχθηκε σε ύμνο της αντίστασης από τους κατοίκους του Μάντσεστερ μετά την επίθεση πριν από έναν χρόνο.

Η 24χρονη Αριάνα Γκράντε επισήμανε σε μήνυμά της στο Twitter ότι σκέφτεται τα θύματα «σήμερα και κάθε ημέρα».

«Σας αγαπάω με όλο μου το είναι και σας στέλνω όλο το φως και την θέρμη που μπορώ να σας προσφέρω σε αυτή τη δύσκολη ημέρα».

Στις 22.31 τοπική ώρα, τη στιγμή που ο Σαλμάν Αμπέντι πυροδότησε τα εκρηκτικά του, οι καμπάνες θα χτυπήσουν πένθιμα στο Μάντσεστερ.