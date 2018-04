Ένα λουλουδένιο πορτρέτο στη μνήμη του Prince

Στις 21 Απριλίου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Prince άφησε την τελευταία του πνοή σε αυτόν τον κόσμο, σε ηλικία 57 ετών. Όμως, ο δημοφιλής τραγουδιστής από τη Μινεσότα εξακολουθεί να ηχεί μέσω των κομματιών του στα αυτιά των εκατομμυρίων θαυμαστών του, που συνεχίζουν να τιμούν με κάθε τρόπο τη μνήμη του.

Μια από αυτές είναι η καλλιτέχνης που μένει στο Σακραμέντο των ΗΠΑ, Κριστίν Στάιν, η οποία δημιούργησε στον κήπο της μια τοιχογραφία - πορτραίτο του Prince, παίρνοντας έμπνευση από τη φύση. Με έκπληξη ανακάλυψε ότι ο θάμνος που είχε φυτέψει πίσω από το έργο θέριεψε και άνθισε σε μια «κόμη από λουλούδια», που παραπέμπει στο μαλλί του εκλιπόντα.

Η Στάιν φύτεψε τον θάμνο όταν άκουσε τον Prince να λέει πως τα «432Hz είναι ο χρυσός κανόνας της μουσικής, προωθεί τη θεραπεία και είναι η συχνότητα του σύμπαντος».

«Όταν πέθανε, ξαναενώθηκε με το σύμπαν», είπε η Καλιφορνέζα καλλιτέχνης, όπως μεταφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κατά συνέπεια, τα παστέλ χρώματα στην τοιχογραφία αντιπροσωπεύουν έναν γαλαξία στον κόσμο, και το μοναδικό άστρο σε αυτόν τον γαλαξία είναι ο Prince. «Το πνεύμα του ζει σε αυτή τη συχνότητα των 432Hz» εξήγησε.

«Τώρα, εκατοντάδες μέλισσες και λίγα πουλάκια ζουν σε αυτόν τον θάμνο» έγραψε, στις αναρτήσεις της στο Twitter, η Κριστίν Στάιν και πολλοί ήσαν εκείνοι που εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την καλλιτεχνική απεικόνιση του Prince, με λουλουδένια μαλλιά.

«Ο Prince είχε τρέλα με τα πουλιά και τις μέλισσες. Ξέρω ότι θα το λάτρευε αυτό. Τι υπέροχος φόρος τιμής στον ήρωά μας!», σχολίασε μέσω Twitter ένας θαυμαστής του.

OMG! I didn't think my Prince tree would go viral again after 2 years. Check out my YouTube https://t.co/H2iGuAmLHK , Facebook https://t.co/K1fgseeO4w , and Etsy https://t.co/mO9DsodaId . Thanks for all the support!

— Christine Stein, Artist (@ChristinesAArt) 3 Απριλίου 2018