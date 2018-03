Η απίθανη ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας στη Βρετανία για τις σχέσεις των δύο χωρών

Οι σχέσεις Ρωσίας και Βρετανίας βρίσκονται στο ναδίρ τους, με φόντο την υπόθεση δηλητηρίασης Ρώσου πρώην κατασκόπου σε βρετανικό έδαφος. Το Λονδίνο αντέδρασε άμεσα στο θέμα του Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του Γιούλια, που βρέθηκαν αναίσθητοι σε εξωτερικό χώρο στο Σάλσμπερι, επιρρίπτοντας άμεσα ευθύνες στη Μόσχα και απελαύνοντας 23 Ρώσους διπλωμάτες.

Η Μόσχα αντέδρασε εξίσου άμεσα, προειδοποιώντας πως θα απελάσει κι εκείνη Βρετανούς διπλωμάτες και καταλογίζοντας στο Λονδίνο «αντί- ρωσική υστερία».

Και όλη αυτή την εξαιρετική ατμόσφαιρα, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο την αποτύπωσε ανεβάζοντας στον λογαριασμό της στο Twitter ένα θερμόμετρο που δείχνει υπό το μηδέν με τη λεζάντα: «Η θερμοκρασία των σχέσεων Ρωσίας- Ηνωμένου Βασιλείου πέφτουν στο -23, αλλά δεν φοβόμαστε το κρύο».

The temperature of 🇷🇺 🇬🇧 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 14 March 2018