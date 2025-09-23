Με γκολ του Μισεουί στο 16ο λεπτό ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό, έκανε το 2×2 στο κύπελλο Ελλάδας και το 4×4 με τον Μανόλο Χιμένεθ και συνεχίζει με αισιοδοξία για τη συνέχεια της σεζόν.

Ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι των «κίτρινων» από την ημέρα που άλλαξαν προπονητή και άρχισε καλά καθώς δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ. Στο 16′ ο Φατιγκά βρήκε τον Μισεουί και αυτός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Στη συνέχεια, πάντως, οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν και θα μπορούσαν να το πληρώσουν.

Στο 27′ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στην ισοφάριση με το σουτ του Παυλίδη που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Αθανασιάδης, για να ακολουθήσει στο 31′ αναγκαστική αλλαγή: Έξω ο Βοριαζίδης, μέσα ο Παναγίδης. Ο Άρης δεν ήταν καλός σε εκείνο το διάστημα του παιχνιδιού και στο 35′ χρειάστηκε νέα μεγάλη επέμβαση του Αθανασιάδη, αυτή τη φορά σε κεφαλιά του Κυριακίδη, για να μη γίνει το 1-1.

Ο Χιμένεθ δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του και έκανε δύο αλλαγές με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, βάζοντας Μόντσου και Ράτσιτς στις θέσεις των Γαλανόπουλου και Νινγκ, χωρίς όμως να αλλάξει κάτι στην εικόνα του παιχνιδιού.

Οι «κίτρινοι» είχαν τον έλεγχο αλλά δεν ήταν καλοί και ο χρόνος κυλούσε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση και με τη Μαρκό, θεωρητικά τουλάχιστον, να παραμένει στο παιχνίδι. Στο 80′, όμως, έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας Αυγερινός που βγήκε εκτός περιοχής και έκανε φάουλ στον Μορόν, με τον Άρη να παίρνει τη νίκη με 1-0 και να πλησιάζει στην πρόκριση στον επόμενο γύρο του κυπέλλου.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Ροζ, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Βοριαζίδης (31’ Παναγίδης), Γαλανόπουλος (46’ Μόντσου), Νινγκ (46’ Ράτσιτς), Γιαννιώτας (88’ Ντούντου), Σίστο, Μισεουί (60’ Μορόν).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Σμάλης, Στάμου, Μέλερ (54’ Μεντόζα), Αλεξόπουλος (79’ Χαϊκάλης), Παυλίδης (67’ Μπάνκο), Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος.